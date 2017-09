Marco Tardelli, ai microfoni del Corriere dello Sport, 'bacchetta' la Juve: "I bianconeri e il Napoli in particolare hanno i mezzi per fare qualcosa di importante. Arrivare in finale è un risultato di tutto prestigio, ma le finali vanno vinte per entrare nella storia. A Barcellona si può perdere, ma non senza lottare come ha fatto la Juve nella ripresa. Rispetto al passato ai bianconeri manca un po’ di brillantezza in difesa e a centrocampo. La concretezza però non l’hanno persa e quando conta, la Juve gioca da Juve".



I SINGOLI - "Higuain come ogni anno ha difficoltà a entrare in forma: ritornerà titolare e farà gol. Dybala è un grande giocatore, ma per essere il nuovo Messi deve trascinare la squadra anche in Champions, non solo in campionato".