Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, durante il Premio Amarcord a Monsano, in provincia di Ancona, parla della Coppa dei Campioni vinta contro il Liverpool il 29 maggio dell'85, quando morirono 39 tifosi all'Heysel. Queste le dichiarazioni dell'ex mediano bianconero: "Io non ho mai vinto una Coppa dei campioni. Cioè l'ho vinta ma non l'ho... vinta, non la riconosco".



Due parole, poi, sulla Juve di Allegri: "Tanti forse non si ricordano che è arrivato in finale di Champions: a volte lo sento criticare e sinceramente la cosa mi infastidisce. Spero rimanga ancora a lungo alla Juventus"