Il baby fenomeno del Benfica, Jair Tavares, è finito da tempo nel mirino della Juve che sperava di poterlo portare in Italia senza dover passare dalla cassa del club lusitano. Classe 2001, Tavares avrebbe così seguito lo stesso percorso che la scorsa estate ha effettuato Campos: trasferimento in Italia appena compiuti i 16 anni, con semplice indennizzo al Benfica. Ma questa volta i portoghesi potrebbero aver giocato d'anticipo: secondo O'Jogo, infatti, riporta come il Benfica proprio per evitare l'effetto scippo sia pronto a far firmare il primo contratto da prof al giocatore. Con la Juve che quindi dovrà trattare col club per poter anticipare la concorrenza su questo nuovo talento del calcio portoghese.