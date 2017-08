Idea Mateo Kovacic per la Juventus. Secondo Sky Sport, anche il centrocampista ex Inter ora al Real Madrid si aggiunge alla lista dei centrocampisti cercati dalla Juventus. Oltre ai vari Matuidi, N'Zonzi e André Gomes, i bianconeri proveranno anche a trattare il giocatore croato per un'operazione che rimane molto difficile. Al momento ancora nessun contatto diretto con Real, solamente con agente e intermediari per manifestare l'interesse bianconero e poi provare a capire l'eventuale fattibilità della cosa.