Due rinforzi a centrocampo, un obiettivo individuato. La Juventus non molla la presa, dopo aver tentato l'assalto nell'ultima finestra di mercato, senza fortuna,. Con il Lione i contatti sono continuati anche dopo il 31 gennaio,, che hanno tutta l'intenzione di sfruttare. Nessun accordo sul costo del cartellino, sia chiaro, il Lione non ha ancora fissato il prezzo, ma se metterà in vendita Tolisso ( e le parole di Aulas dei giorni scorsi vanno in quella direzione ) la Juve avrà la priorità sugli altri club.Il ragazzo cresciuto nel vivaio de Les Gones piace molto, il problema è rappresentato dall'investimento che serve per portarlo a Torino.Una posizione destinata a cambiare nelle prossime settimane, perchè il giocatore spinge per l'addio. Nei prossimi giorni sono previsti altri contatti telefonici,, quando il Lione sarà in Italia per gli ottavi di Europa League. In quell'occasione Marotta potrebbe offrire il cartellino di Lemina, destinato a lasciare la Juventus a fine stagione.