Il fallaccio nella partita di campionato contro il Saint-Etienne è costato a Corentin Tolisso un rosso diretto e due giornate di squalifica, nelle quali il Lione di Bruno Genesio ha ottenuto soltanto tre punti. Nonostante questo episodio spiacevole, la Juve non ha affatto intenzione di rinunciare a sferrare l'attacco in estate: il centrocampista francese, infatti, è già stato inseguito dalla dirigenza juventina a Gennaio ma l'ipotetica trattativa fu respinta dal secco no pronunciato dal Lione. In estate, chiaramente, gli scenari e le esigenze di entrambe le società cambieranno: tuttavia, i francesi hanno già fatto sapere da tempo di potersi privare del proprio asso del centrocampo soltanto per un'offerta di almeno 40 milioni di euro.