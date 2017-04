A dieci giorni dalla prima sfida dei quarti di finale Champions League, sarà Corentin Tolisso a testare il clamoroso Monaco di Leonardo Jardim in vista della Juventus. Il centrocampista, nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione, affronterà stasera i biancorossi con il Lione. Oltre a dare un nuovo segnale alla Ligue 1 (con i monegaschi scivolati temporaneamente a -3 dal PSG) e alla Vecchia Signora, il classe '94 ha l’opportunità di raggiungere un idolo come Juninho Pernambucano: il brasiliano ha stabilito il record di 17 gol segnati da un centrocampista con la maglia dell’OL (stagione 2003-2004), il francese è attualmente a quota 14. Il primato non è stato neppure avvicinato da Miralem Pjanic, che con il Lione ha siglato al massimo 11 reti nel 2009-2010.