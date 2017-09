Juventus-Torino è l'anticipo di lusso della sesta giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45 allo Juventus Stadium, arbitra il signor Giacomelli. Di seguito tutti gli episodi da moviola:



67' Fallo di Rincon su Lichtsteiner al limite dell'area, giusto il fischio del direttore di gara.



46' Fallo di Bentia su Belotti, che lo aveva saltato: giallo per il centrale della Juve.



39' Fischiato fallo di Ljajic su Lichtsteiner, il numero 10 del Torino lancia via il pallone e si becca un giallo.



36' Fallo di Pjanic su Belotti al limite dell'area: Giacomelli fischia ma non ammonisce il bosniaco.



24' Secondo giallo per Baselli, fallo su Pjanic: entrato in ritardo, l'8 granata prova a frenare, invece frana sul centrocampista della Juve. Rosso per il centrocampista del Torino. Furiose le proteste di Mihajlovic.



10' Ammonito Baselli per trattenuta su Dybala.



7' La Juve protesta per un calcio d'angolo non dato: conclusione di Cudrado, leggera deviazione di Cuadrado.