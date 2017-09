La Juventus ha vinto anche il derby della Mole Under 17: decisivo, nella gara disputata ieri a Vinovo, il rigore di Fagioli a inizio gara. Ma il tecnico dei giovani granata Sasia non ci sta: "Fa male perdere per un episodio che non è tale, per un rigore inesistente con la palla fuori cinque metri - dichiara a Toro News - La cosa brutta è che c'era un rigore netto a favore nostro che non ci viene fischiato. Abbiamo incontrato una squadra forte, i miei ragazzi hanno giocato una buona partita, ma il risultato è stato condizionato in maniera pesante dalla scelta sbagliata dell'arbitro, tra l'altro arbitro che stimo. Però in questo caso ha sbagliato in modo importante".