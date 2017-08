Si è concluso il secondo allenamento settimanale della Juventus in vista della Supercoppa. I bianconeri hanno lavorato a Vinovo e Massimiliano Allegri in questi giorni prenderà le ultime decisioni di formazione. Non sarà probabilmente a disposizione per il match di domenica Szczesny, mentre ci sono buone notizie per Pjaca che - riferisce Sky Sport - è tornato in gruppo.