Così si presenta la sfida tra Juventus e Torino di questa sera all'Allianz Stadium. Nel passato recente, non sono mai state così vicine le due squadre, tanto in classifica quanto come sentimento in vista della stracittadina. Mentalmente i granata sentono di potercela fare, di poter tornare a vincere contro la Vecchia Signora, ma gli uomini di Massimiliano Allegri non vogliono assolutamente perdere alcun punto per strada dopo cinque vittorie in altrettante partite giocate.