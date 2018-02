Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, ha parlato così della sfida dei bianconeri contro il Tottenham di questa sera ai microfoni di RMC Sport: "Ormai si difende sempre da reparto, ma quando hai davanti a te giocatori fortissimi, come Kane, uno dei due centrali gli starà sempre vicino in ogni zona del campo. Sarà importante anche l’aiuto dei centrocampisti: se porteranno pressione alta, allora anche la difesa ne trarrà beneficio. La differenza la faranno i loro tre trequartisti, che negli spazi aperti diventano letali. La Juventus dovrà interpretare al meglio la gara. Si giocherà sui 180′, sarà tosta per la Juventus qualificarsi. Questa sera mi accontenterei anche dell’1-0".