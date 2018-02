La sfida dell'Allianz Stadium delle 20.45 tra Juve e Tottenham inaugura l'andata degli ottavi di finale di Champions League: di seguito tutti gli episodi da moviola di Calciomercato.com della partita diretta dall'arbitro tedesco Felix Brych, assistito da Mark Borsch e Stefan Lupp. Gli assistenti addizionali saranno Bastian Dankert, Marco Fritz, il quarto uomo sarà Markus Häcker. Brych la scorsa stagione arbitrò la finale di Champions persa dai bianconeri per 4 a 1 contro il Real Madrid.



44' GIUSTA L'AMMONIZIONE PER BENATIA - Fallo di Benatia su Kane, cartellino giallo corretto per il marocchino.



35' REGOLARE IL GOL DI KANE - Alli verticallizza per lo scatto di Kane in profondità sul filo del fuorigioco: l'attaccante inglese salta Buffon e, col sinistro, appoggia in rete. Posizione regolare dell'attaccante inglese.



17' NON C'E' RIGORE SU KANE - Tocco di Benatia su Kane in area bianconera, giusto non concedere il rigore.



8' GIUSTO IL RIGORE PER FALLO DI DAVIES SU BERNARDESCHI - Davies interviene in netto ritardo nei confronti di Bernardeschi in area: Brych decreta il calcio di rigore in favore della Juventus.



2' REGOLARE IL GOL DI HIGUAIN - Schema da calcio di punizione della squadra di Allegri. Pjanic inventa per il taglio di Higuain sul filo del fuorigioco: l'attaccante argentino calcia al volo con il destro dall'interno dell'area, Lloris tocca la sfera ma non basta. Juventus in vantaggio. La posizione dell'attaccante bianconero è regolare.