Non solo Bernardeschi, Danilo e il futuro di Bonucci e Alex Sandro gli argomenti trattati da Massimiliano Allegri, Beppe Marotta e Fabio Paratici nel corso degli incontri svoltisi ieri a Milano. Il mercato della Juventus prende forma e il tecnico livornese ha indicato come una delle priorità l'acquisto di un centrocampista forte fisicamente e di grande dinamismo. I profili di Steven N'Zonzi e Blaise Matuidi sono noti da tempo, ma ad oggi le trattative con Siviglia e Paris Saint Germain procedono a rilento. Ecco perchè, come riportato da La Stampa, sullo sfondo rispunta la candidatura del classe '95 della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.



SCONTO PER N'ZONZI? - Il suo nome è quello in assoluto più gradito ad Allegri, ma l'ostacolo tutt'altro che indifferente da superare è Claudio Lotito, presidente della Lazio, col quale trattare è sempre molto complicato e che, in particolare con la Juve, non vanta grandi rapporti. Le schermarglie verbali con Agnelli e Marotta degli ultimi anni, la vicenda Keita che rimane aperta (il giocatore non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018 perchè in parola con i bianconeri) non hanno fatto altro che irrigidire i rapporti. Nella speranza che si apra in futuro uno spiraglio per Milinkovic-Siviglia, il club campione d'Italia continua a confidare in un'apertura del Siviglia per N'Zonzi, sia sulla valutazione del cartellino, scendendo dai 40 della clausola rescissoria a circa 30-35, sia sulle modalità di pagamento. Il mercato della Juve entra nel vivo e il centrocampista è la priorità di Allegri.