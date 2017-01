La scorsa estateè stato al centro dei tanti summit di mercato tra Mino Raiola e la Juventus. Il centrocampista francese doveva essere la dote portata dall'agente per 'ripagare' l'addio diche molti avevano preventivato ma che nessuno alla fine voleva, Allegri in testa. La permanenza di Matuidi a Parigi era stata caldeggiata in primis dal presidente del Paris-Saint-Germainche nell'annunciarne la permanenza, parlava anche di un rinnovo imminente. Rinnovo che tuttavia, allo stato attuale delle cose, ancora non c'è.