Il calcio europeo è ai piedi di Mahmoud Dahoud, gioiello del Borussia Monchengladbach il cui contratto scadrà nel 2018. Il centrocampista classe '96 potrà liberarsi dal club tedesco la prossima estate al costo di soli 10 milioni di euro grazie ad una speciale clausola. Come riportato dalla Gazzetta Sportiva, il giocatore di origini siriane (ma già nel giro della Germania Under 21) interessa alla Juventus ma non solo: anche Liverpool, Milan e Borussia Dortmund stanno preparando un'offensiva per lui. Il club giallonero di Bundesliga, in particolare, potrebbe far partire l'assalto in caso di partenza di Julian Weigl, cercato dal Real Madrid.