La Juventus continua a monitorare il mercato in cerca del nome giusto per rimpiazzare Leonardo Bonucci. I bianconeri non considerano un nuovo difensore centrale una priorità ma, come scrive Tuttosport, Marotta e Paratici sono vigili sulle situazioni di mercato che potrebbero crearsi da qui al termine dell'estate. I nomi di De Vrij, Gimenez e Garay sono quelli che la Juventus sta tenendo particolarmente d'occhio in queste ore.