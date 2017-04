Messi o Dybala? David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, dice la sua a la Repubblica: "Un paragone giusto, possibile, lusinghiero. Il ragazzo deve esserne orgoglioso e crescere ancora per meritarlo".



Cosa avvicina nel profondo questi due campioni?

"La tecnica, certamente. Il segno di una diversità assoluta, che si capisce anche da un solo tocco di palla. La voglia di giocare, di divertirsi, di cercare sempre il colpo sensazionale. La leggerezza e l’allegria"



Però Messi sembra un po’ intristito.

"Patisce il declino del Barcellona, ma a Torino ha giocato molto meglio che a Parigi".



In cosa restano diversi, quei due?

"Messi è superiore in velocità, salta l’uomo come nessuno al mondo. Dybala sa adattarsi a tutto, è forse più duttile. Oggi Leo gioca quasi all’ala, Paulo dietro Higuain e poi va tra le linee. Messi fa meravigliosamente le sue meravigliose cose, però sempre quelle. Dybala direi quasi che mi sorprende di più".



Sei anni di differenza pesano?

"Lo juventino è smagliante dal punto di vista atletico e mentale, mai stato più in forma. Messi sta un po’ rifiatando ma rimane il più forte del mondo".



Pensa che Dybala possa cercare gloria altrove?

"No, sta bene alla Juve, ha fame di vittorie e vuole conquistarle a Torino".



L’altra sera, Messi pareva quasi un corpo estraneo e Dybala no.

"Credo che la posizione decentrata non giovi a Leo. Invece mi ha impressionato, di Paulo, la capacità di prendere in mano la squadra, segno di grande personalità. Nei giovani non è scontato, nemmeno in presenza di enorme talento".