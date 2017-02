Allegri è stato chiaro: prima o poi Mario Mandzukic dovrà tirare il fiato in vista degli impegni di Champions. Ma non ora: il croato, infatti, ha una struttura fisica ed una forza atletica che gli permette di reggere un numero di partite consecutive più alto della consueta soglia e pertanto la sua condizione fisica induce il tecnico toscano a pensare al turnover per altri giocatori, ma non per lui. Inoltre, l'attaccante ex Atletico Madrid è fondamentale in termini di duttilità, perché è una garanzia in termini di corsa e qualità sulla fascia. Certo, sarebbe meglio se prima della trasferta di Oporto godesse un turno di riposo anche lui: di sicuro non avverrà a Cagliari, forse contro il Palermo in casa venerdì 17.