Dopo le sfide contro Porto ed Empoli domani sarà già giornata di vigilia per la Juventus che martedì sfida allo Stadium il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia. Come riporta ilbianconero.com, Khedira dovrebbe tornare titolare affiancato probabilmente da Rincon. Anche Paulo Dybala, iniziamente in panchina contro i toscani, sarà buttato nella mischia dal primo minuto con Cuadrado che, più di Mandzukic, potrebbe fare spazio a Pjaca. Ancora da decidere chi giocherà in difesa, probabile la riconferma di Bonucci.