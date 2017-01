La Juventus si appresta a salutare Patrice Evra, diviso tra Manchester United e Valencia. I bianconeri non dovrebbero acqusistare nessun altro giocatore nel mercato di gennaio, usando Asamoah e Mattiello come rimpiazzi per il terzino francese. Come riporta Tuttosport però la Juventus sta già lavorando in vista della prossima stagione quando un nuovo terzino sinistro arriverà. I nomi che fanno sono quelli di Darmian, De Sciglio, Masina, Ricardo Rodriguez e Kolasinac che potrebbe arrivare anche a gennaio ma solo in caso di acquisto low cost.