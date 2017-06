La Juventus si prepara a battere il primo colpo di quest'estate di mercato. Sistemati tutti i dettagli con la Sampdoria, Patrik Schick si può considerare un nuovo giocatore bianconero. L'attaccante ceco sosterrà nei prossimi giorni le visite presso il J Medical, la struttura situata nei pressi dello Stadium, prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà alla società di corso Galileo Ferraris per cinque stagioni. In un primo momento sembrava che i test medici si potessero svolgere già nella giornata di domani, ma l'Under 21 della Repubblica Ceca - che sarà impegnata nell'Europeo di categoria - ha rallentato di qualche giorno le operazioni.



CIFRE E CLAUSOLA SAMP - Per il classe '96, autore di 11 gol alla sua prima stagione in Serie A, la Juve verserà 30,5 milioni di euro alla società del presidente Ferrero. Cinque milioni e mezzo in più dei 25 della clausola rescissoria, ma i bianconeri avranno la possibilità di dilazionare il pagamento nei prossimi tre anni. Schick sarà aggregato alla squadra di Massimiliano Allegri per il ritiro, ma la Sampdoria ha ottenuto una prelazione nel caso in cui dovesse essere ceduto in prestito. Ancora qualche ora e vivrà il suo primo giorno a Torino, ma Schick è virtualmente un nuovo giocatore della Juve.