La Juve è piombata su Bernardeschi, come riportato da ilBiancoNero.com negli scorsi giorni, e vuole farne il perno del futuro: 50 milioni e maglia numero 10 per il talento carrarese. Il dualismo con Berardi è stato ormai vinto dal giocatore della Fiorentina. La società viola resta l’ostacolo più grande e nel frattempo propone il rinnovo a Bernardeschi da 2 milioni all’anno: anche arrivasse la firma, sarebbe solamente un indizio in più per un’eventuale apertura della trattativa con la Juventus.