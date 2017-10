La Juve ha puntato su Benedikt Howedes in estate, ma il difensore arrivato dallo Schalke 04 è ancora ai box con il suo infortunio. Come riporta Premium Sport, se dovessere proseguire i problemi fisici, la società bianconera punterà forte su de Vrij, presentando un'offerta da 20 milioni di euro a Lotito, per il centrale in scadenza a giugno con la Lazio. Il numero 1 biancoceleste, però, ne vuole almeno il doppio.