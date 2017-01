La Juventus pensa già al dopo Buffon e, come rivela il quotidiano Leggo, il nome è solo uno: Gianluigi Donnarumma. La trattativa col Milan sarebbe complicata, ma questo non influirà sulle mosse della Juventus, per niente spaventata dalle difficoltà. I rossoneri sono pronti a blindarlo con un ricco quinquennale, proprio per resistere a offensive come quella che ha nei piani la Vecchia Signora, ma non è detto che possa bastare. La Juve, intanto, lavora anche con Mino Raiola, che, come per il futuro di tutti i suoi assistiti, potrebbe avere un ruolo chiave.