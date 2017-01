La Juventus del futuro sarà costruita anche sugli affari a costo zero. Quando le dinamiche dei contratti e del mercato offrono assist interessanti, Marotta e Paratici sono sempre pronti in fila. Da Quaison a Bentancur, gli esempi di queste settimane sono tanti e fanno tutti parte del progetto bianconero per la Juve che verrà. Tra questi, uno degli obiettivi più delicati rimane anche Sead Kolasinac, laterale classe '93 bosniaco che la Juventus ha provato a portare subito a Torino trovando l'opposizione dello Schalke04 per l'infortunio dell'altro terzino sinistro in rosa, Baba.



SFIDA CON CONTE - La Juve ha continuato comunque a spingere per trovare l'accordo con Kolasinac in vista di giugno, quando scadrà il suo contratto con il club tedesco. Un colpo a parametro zero molto interessante da affiancare ad Alex Sandro sulla corsia mancina; non fosse che Kolasinac ha sempre dato apertura a parlare, a ragionare sulle cifre, non ancora a firmare il pre-contratto o chiudere l'accordo totale. Aspettava la Premier League, ha avuto segnali da diversi club, l'ultimo a muoversi è stato il Chelsea di Antonio Conte in maniera molto concreta. Ecco perché l'affare non è ancora definito, la sfida è aperta, Kolasinac è in bilico. E la Juve ci lavorerà anche col mercato invernale chiuso.



NO A KESSIE - Intanto, Marotta e Paratici hanno avuto un contatto diretto con l'Atalanta. Occasione buona non solo per parlare di Spinazzola in ottica futura, ma anche per ribadire l'intenzione di non fare nuove offerte o rilanci su Franck Kessie. La Juventus ha fatto scelte diverse a centrocampo, il classe '96 ivoriano è nel mirino della Roma così come del PSG, del Chelsea e del Manchester United in vista di giugno, un'asta internazionale a cui - per adesso - la Juve non prende parte. Per la stagione che verrà lavora per Tolisso, non è più un mistero. Lui è il vero primo obiettivo.