Serata di gala per la Juventus, che al Museo della scienza e della tecnologia di Milano ha partecipato all'evento "Black and white and more". Presente tutto lo stato maggiore della società, dal presidente Andrea Agnelli all'amministratore delegato Beppe Marotta, oltre a Massimiliano Allegri e ai giocatori.



PARLA AGNELLI - Durante l'evento ha preso la parola Andrea Agnelli, che ha presentato il nuovo logo del club: "Per crescere dobbiamo continuare a vincere ed evolvere il nostro linguaggio per raggiungere nuovi target. Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere".