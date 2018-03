Aggiornamento su #AlexSandro: ecco l'esito degli esami cui è stato sottoposto il laterale brasiliano, rientrato dalla propria Nazionale https://t.co/nzZn8KSyEj pic.twitter.com/B3Be3t7uZI — JuventusFC (@juventusfc) 21 marzo 2018

, rientrato dal Brasile dopo l'infortunio di ieri: "Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta uned inizierà fin da oggi le terapie".La prima diagnosi è meno grave del previsto, ma le condizioni di Alex Sandro saranno comunque valutate giorno per giorno in vista delle sfide contro Milan e Real Madrid, che attendono la Juventus dopo la sosta per le nazionali.