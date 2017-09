Niente Atalanta per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, infortunatosi ieri nel riscaldamento della sfida con l'Olympiacos, salterà sicuramente la sfida di campionato contro gli uomini di Gasperini, in programma domenica sera. Questo il comunicato: "Il calciatore è stato sottoposto nella mattinata odierna ad accertamenti strumentali a seguito del problema muscolare al quadricipite femorale della coscia destra patito ieri durante il riscaldamento pre gara. Ne è emersa la presenza di una lesione di tipo distrattivo di apparente lieve-media entità. Saranno necessari ulteriori controlli per una migliore definizione prognostica per la ripresa dell'attività". Rischia tre settimane di stop.