Pjacu čeka duže izbivanje s terena nakon što je utvrđena ozljeda prednjeg križnog ligamenta. @marko_pjaca20, želimo ti uspješan oporavak! — HNS | CFF (@HNS_CFF) 29 marzo 2017

Come si legge sul tweet ufficiale della federcalcio croata, arrivano, attaccante della: nel match di ieri contro l'Estoania, Pjaca si è procurato unaanteriore del ginocchio destro. Stagione finita dunque per il classe 1995 di Zagabria, che rivedremo in campo nel 2017-18. Nel comunicato pubblicato via Twitter si legge: "Gli esami strumentali hanno rivelato unadopo l'infortunio subito contro l'Estonia. Buona fortuna con il recupero! ‪#BeStrong‬".dovrebbe variare fra un minimo di quattro e un massimo di sei mesi.