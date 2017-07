. Acqusito che arriva a titolo definitivo: per il calciatore nazionale azzurro- Federico Bernardeschi è dunque nuovo giocatore della Juventus: dopo l'arrivo in mattinata a Torino per le visite mediche, l'ormai ex Fiorentina ha colorato ufficialmente la sua vita di bianconero"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bernardeschi. Il corrispettivo è stato fissato in € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2022".- Federico Bernardeschi ha parlato da neo juventino ai microfoni di JTV:"Si tantissimo e devo ringraziare tutti quanti, perché appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi e mi ha fatto subito sentire il calore. Perciò voglio ringraziare veramente tutti e voglio mettermi a disposizione del Mister e della Squadra"."Io l'ho detto sempre e l'ho sempre ripetuto che Gigi è un esempio, ma non solo per me, ma per tutti quanti sia a livello nazionale che internazionale. Poi non ne parliamo nella mia città dove siamo così pochi e vederlo li... Lui ha vinto il campionato del mondo e adesso sarà il mio Capitano qui oltre che in nazionale. Perciò gli voglio dire grazie"."Forza Juventus!"- Bernardeschi è apparso sorridente accanto all'ad bianconero, Giuseppe Marotta: già apparsa sul profilo Instagram della Juve la foto della nuova maglia del calciatore azzurro.