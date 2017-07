Laha ufficializzato l'acquisto didalper un cifra complessiva di 47 milioni tra prestito, diritto di riscatto e bonus. Il giocatore brasiliano ha svolto nella giornata di oggi le visite mediche con il club bianconero ed ha apposto la firma sul suo nuovo contratto con la società italiana.Douglas Costa ha firmato un contratto con la Juventus, che lo ha prelevato in prestito oneroso afino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto fissato apagabili in due esercizi, a cui andrà aggiunto, come confermato dal video pubblicato dalla Juventus sul suo sito ufficiale: stesso numero che aveva anche al Bayern Monaco.''Sono onorato di essere qui e di far parte di un grande club; ringrazio la società per aver fatto un grande sforzo nel portarmi qui: sono davvero onorato di far parte di tutto questo., è una società che punta sempre al top, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Posizione? Voglio fornire tanti assist ai miei compagni come ho fatto al Bayern, abbiamo vinto tanto e sono stato bene,. Benatia? Lo ringrazio pe avermi accolto qui e sono felice di giocare ancora con lui: è una grande persona. Vengo da un club abituato a vincere e voglio continuare a farlo: spero di vincere ogni partita, soprattutto i big match. Conosco tutto della storia della Juve e lavorerò per farla a mia volta.''.