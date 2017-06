Stagione 2017-2018: anche la Juventus in serie A femminile. Prossimamente i dettagli… — JuventusFC (@juventusfc) 16 giugno 2017

A dare la notizia è il profilo Twitter ufficiale bianconero, che promette nuovi aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto la Juventus continua ad allargare i propri confini, e il proprio marchio nella Serie A femminile è un ottimo spot per tutto il calcio italiano nel mondo.Beppe Marotta, ad bianconero, al J1897 DAY di qualche settimana fa, interpellato sulla questione, aveva risposto così: "Se è prevista una squadra femminile? Sì, vogliamo farla. Anche per le tantissime richieste che ci arrivano ogni anno da bambine e ragazzine. Poi anche dalla FIGC, che vuole sviluppare questo fenomeno. Oggi, stagione 16/17 abbiamo tre squadre di bambine che si allenano ad Orbassano. A partire dall'anno prossimo avremo la prima classe superiore mista di tesserati bambini e bambine. Questo ci inorgoglisce anche come genitori. Presto, per continuare questa crescita, le bambine avranno bisogno di una prima squadra".