Quella legata alla difesa della Juventus sembra una maledizione destinata a non finire. Dopo i problemi che hanno bloccato De Sciglio e Howedes, nelle ultime uscite di Champions League Massimiliano Allegri aveva schierato Stefano Sturaro come terzino destro. Ma mercoledì, contro lo Sporting Lisbona, anche l'ex Genoa ha riportato un infortunio. Lo annuncia la Juventus, con un comunicato ufficiale, in cui viene aggiunto che anche Medhi Benatia è uscito malconcio dalla sfida dell'Allianz Stadium e oggi non si è allenato.



IL COMUNICATO - "Questa mattina i bianconeri si sono dedicati alla tattica e, dopo il riscaldamento e una serie di esercizi di tecnica e di possesso palla, si sono concentrati sui movimenti da replicare domenica in Friuli. Claudio Marchisio ha preso parte a tutta la seduta, mentre non si sono allenati Stefano Sturaro, per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la gara di Champions League, e Medhi Benatia, a causa del forte trauma alla caviglia sinistra subito contro lo Sporting. Marko Pjaca e Mattia De Sciglio hanno svolto parte dell'allenamento con il gruppo, mentre Benedikt Howedes ha sostenuto un lavoro personalizzato".