Come ogni anno la corsa agli abbonamenti è stata rapida e folle... e infatti, sono già terminati. I 25.300 posti per gli abbonati dell'Allianz Stadium sono già sold out, spazzati via in poche ore durante la fase di vendita dedicata ai titolari di J1897 Membership e Premium Membership. Come si legge sul sito ufficiale, queste due categorie hanno completato l'opera iniziata dai soci degli Juventus Official Fan Club e agli abbonati che hanno rinnovato rispetto alla precedente stagione, con un tasso di rinnovo del 90% (confermando di fatto quanto avvenuto già nell'estate del 2016).



L'Allianz Stadium, anche nella stagione 2017/18 sarà quasi sempre tutto esaurito: 29.300 infatti i posti occupati sui 41 mila totali, tra i 25.30 abbonamenti e i 4mila posti Premium.