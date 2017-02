E’ iniziato questa mattina alle 11.15 l’ultimo allenamento della Juventus a Vinovo, prima della partenza per Oporto. La squadra di Allegri, infatti, decollerà alle 15.20 all’aeroporto di Torino-Caselle ed atterrerà in Portogallo, dove domani sera allo stadio Do Dragao disputerà l’andata degli ottavi di finale di Champions. Alla seduta mattutina hanno preso parte anche Giorgio Chiellini ed Andrea Barzagli, i quali si sono allenati regolarmente col gruppo e che molto probabilmente voleranno quindi in Portogallo con il resto della squadra. Chiaramente, la palla passa ad Allegri: sarà il tecnico bianconero a dover scegliere se rischiare uno dei due centrali dal primo minuto, oppure se affidarsi a Daniele Rugani.