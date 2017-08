Il mercato della Juventus potrebbe essere già chiuso sia in entrata che in uscita. Ieri Marotta ha confermato che i bianconeri si sono ritirati dalla corsa per Spinazzola e Keita e anche in uscita i bianconeri dovrebbero riuscire a trattenere tutti i loro calciatori. Il Genoa, parola di Preziosi, vuole Sturaro ma Allegri non vuole cederlo così come non vuol fare a meno di Asamoah. Per quanto riguarda invece Alex Sandro Sky parla di nuovi contatti tra le due società ma la Juventus resta inamovibile: il brasiliano non si muove da Torino.