Ouasim Bouy è uno dei tanti giovani talenti di proprietà della Juventus pronto a lasciare Torino per giocare un'altra stagione in prestito. Il centrocampista classe '93 è già passato da Zwolle, Amburgo, Brescia, Panathinaikos e Palermo e ora, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Stentor, sarebbe a un passo dallo sbarco in Inghilterra per vestire la maglia del Leeds United, al momento in Championship. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.