Il gol a Palermo non ha fatto altro che incrementare l'interesse delle grandi squadre nei confronti di Andrea Conti: il terzino dell'Atalanta, infatti, sta disputando una stagione formidabile con la maglia bergamasca e le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate in casa Juve. Lo stesso nazionale under 21, tuttavia, ha frenato gli entusiasmi in un'intervista rilasciata all'Eco Di Bergamo: «A giugno vedremo quello che potrà succedere, ma ora come ora il mio pensiero va solo sulla stagione che sto trascorrendo all'Atalanta. E' giusto che sia così, anche perché ho un contratto fino al 2021 e sarei contento di continuare a crescere con questa maglia».