C'è spazio anche per le risate in casa Juventus con la scelta del nuovo cane diche ha animato le discussioni fra la famiglia del centrocampista italiano e quelle di. Come postato sul suo profilo instagram dallo stesso Marchisio, nonostante la volontà di portare in famiglia un cane di grossa taglia, a spuntarla alla fine sono state le compagne dei due difensori, che hanno spinto per un barboncino. Marchisio ora si ritrova fra i piedi Mia, la nuova arrivata, che però definisce "una palla di pelo (dolce eh!), ma che non sa neanche abbaiare!"