Il Genoa cerca un centrocampista sul mercato. L'Udinese si è inserita su Carmona dell'Atalanta, dove è in arrivo Cristante dal Pescara via Benfica. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra il presidente Preziosi e l'entourage di Montoya (Rosario Central). Nel mirino c'è poi Hernanes, cercato pure dal Fenerbahçe in Turchia. Se il brasiliano dovesse partire, la Juventus cercherà di portare subito in bianconero uno tra Tolisso (Lione), Bentancur (Boca) e Luiz Gustavo (Wolfsburg).