La Juventus guarda al futuro e per farlo parte dal settore giovanile da dove negli ultimi anni sono usciti giocatori di grande talento. Stando a quanto riporta Ilbianconero.com il giovane attaccante del Fossano Thomas Secco (classe 2002) è in prova in questi giorni a Vinovo con il gruppo dei Giovanissimi Regionali bianconeri. Al termine del periodo di prova lo staff tecnico della Juve deciderà se aggregare il giocatore alla propria rosa per l'inizio della prossima stagione.