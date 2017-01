Vista la scarsa presenza in campo in questo inizio di stagione col Pontedera, il giovane bianconero Claudio Zappa, classe 97', ha deciso di cambiare aria: secondo quanto rilevato dal Messaggero Veneto, infatti, il terzino è vicino al trasferimento al Pordenone già nell'attuale finestra di mercato. Per il ragazzo scuola Juve, sarebbe un'occasione importante per cercare di guadagnare il posto da titolare e ritrovare continuità di prestazioni nel campionato di Lega Pro.