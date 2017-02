Juve su Milinkovic-Savic. Voce di gennaio, ma non certo tramontata. Anzi. Il serbo sta continuando a dimostrare il suo valore e l'ha fatto anche allo Stadium, proprio davanti alla Vecchia Signora. Telenovela estiva all'orizzonte, quindi? Può essere, ma per la Juve potrebbe essere complicato, come dimostrano le parole di Kezman, evidenziate da Sportmediaset: "Non c'è una data, ma ci incontreremo per il rinnovo. Sarà tutto molto semplice, perché la Lazio è felice di lui e lui è felice alla Lazio".