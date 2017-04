Secondo la stampa inglese il Tottenham sarebbe pronto ad investire una cifra vicina ai 30 milioni per portare a White Hart Lane il 26enne Douglas Costa.L'esterno del Bayern Monaco corteggiato anche dalla Juventus ha ammesso di aver avuto contatti dalla Spagna, Inghilterra e Francia.



I londinesi se non dovessero riuscire ad acquistare l'ala dei bavaresi sarebbero pronti a virare su Florian Thauvin in forza al Marsiglia in prestito dal Newcastle.

Il contratto del brasiliano andrà in scadenza nel 2020.