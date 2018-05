La Juventus vince con il Bologna, anche se non senza fatica, e muove un importante passo nella corsa al suo settimo scudetto consecutivo. L'eventuale vittoria del titolo non sta però distraendo i dirigenti bianconeri da quella che, in estate, si preannuncia come una piccola, ma profonda rivoluzione tecnica dell'attuale organico che verrà arricchito da almeno un grande colpo per reparto. Per l'attacco i bianconeri restano in dubbio fra due stelle di Premier: Martial o Morata?



MAROTTA APRE - Nel prepartita della gara contro il Bologna il direttore generale Beppe Marotta ha avuto parole importanti per Alvaro Morata: "Ha nostalgia, vedremo", ma secondo Tuttosport per arrivare al grande ex e scontento a Londra servirà un'operazione fantasiosa. Servono almeno 60 milioni e la Juve sta pensando ad un'operazione "alla Cuadrado" con un prestito molto oneroso e un riscatto obbligatorio posticipato di uno o due anni.



MARTIAL COSTA MENO - Per l'eventuale dopo-Mandzukic, tuttavia, Morata non è l'unico nome sul taccuino di Marotta e Paratici. Gli uomini mercato bianconeri continuano a seguire anche Anthony Martial in uscita dal Manchester United e il cui contratto è in scadenza 30 giugno 2019. Costa meno, molto, ma trattare coi Red Devils non sarà facile. La scorsa estate per il classe '95 francese chiedevano 75 milioni di euro all'Inter. Difficile che la cifra si possa abbassare sotto quota 40 soltanto un anno dopo.