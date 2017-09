15.10 Chiellini e Manduzkic non ce l'hanno fatta. Nonostante la presenza sul campo questa mattina, il centrale azzurro e la punta croata non hanno recuperato per la sfida di domani contro il Barcellona. Questo il comunicato della Juventus: "Dell'elenco dei giocatori disponibili diramato da mister Allegri al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto a Vinovo, oltre a Chiellini, che prosegue nel suo lavoro di recupero, a Khedira e Marchisio, già assenti contro il Chievo, non fanno parte Höwedes e Mandzukic. Il difensore tedesco, avendo iniziato più tardi la preparazione ed essendo quindi affaticato, sta svolgendo un programma di allenamento personalizzato. L'attaccante croato non è a disposizione in quanto durante la partita contro il Chievo ha subito un trauma contusivo che ha riacutizzato il fastidio per una ferita lacero-contusa, riportata in Nazionale durante la gara contro il Kosovo". Questi i convocati: Buffon, De Sciglio, Benatia, Pjanic, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Pinsoglio, Asamoah, Szczesny, Rugani, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi, Merio (centrocampista classe 1999), Caligara (centrocampista classe 2000).



10.30 Operazione Champions League, obiettivo Barcellona. La Juventus si è allenata questa mattina a Vinovo in vista della sfida di domenica sera al Camp Nou, che apre il cammino europeo. Buone notizie per Allegri, che ha ritrovato Chiellini, Mandzukic e Alex Sandro. Tutti e tre si sono allenati con il resto del gruppo, toccherà all'allenatore livornese decidere se schierarli domani contro Messi e compagni. Da valutare Howedes, che ha lavorato a parte, fuori dai giochi Sami Khedira e Marchisio, entrambi ai box per un problema al ginocchio. La Juventus sarà a Barcellona nel pomeriggio, alle 17.45 ci sarà il walk around (la passeggiata-sopralluogo), a seguire, alle 18.15 la conferenza stampa di Allegri e Dybala. Per Calciomercato.com ci sarà l'inviato Marco Demicheli.