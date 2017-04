La Juventus prosegue l'avvicinamento verso la semifinale d'andata di Champions League contro il Monaco. I bianconeri sono scesi in campo questa mattina per la consueta seduta di allenamento: Massimiliano Allegri non sembra avere molti dubbi in merito alla formazione da schierare allo stadio Louis II. L'unico giocatore indisponibile è al momento Daniele Rugani, fuori per infortunio già nel match contro l'Atalanta: il difensore ha riportato un'infrazione della corticale della testa del perone.