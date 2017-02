. In tutti i sensi. A Vinovo cresce l'attesa per il ritorno della Champions League e si lavora per preparare al meglio la complessa trasferta portoghese. Vietato sottovalutare l'avversario: servirà lamigliore. Per questo, nell'allenamento di stamattina, grande concentrazione, con attenzione sia alla tecnica che alla tattica. Per non lasciare nulla al caso. La giornata di domani, intanto, è delineata, con segnali molto importanti anche sulla formazione che scenderà in campo mercoledì.