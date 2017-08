Si è arreso anche il Verona: la Juve non ha nessuna intenzione di far partire Moise Kean. Né in prestito, né a titolo definitivo - no al Feyenoord, pronto a una super offerta per averlo a titolo definitivo. Il classe 2000 rimarrà alla corte di Allegri e sarà la prima alternativa a Higuain come centravanti. Non è da escludere nemmeno qualche apparizione in Priamvera.